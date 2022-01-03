南非首都開普敦（Cape Town）的國會大廈今天發生大火，其中一棟建物的屋頂坍塌及整層樓化為烏有，有關單位表示，已逮捕一名50來歲的嫌犯。

路透社報導，大火發生在今天清晨，有關單位說，消防灑水系統疑似被動過手腳，事發當時沒有啟動。直到下午，位於開普敦的南非國會，消防人員仍尚未控制住數棟建築物之一的火勢。

南非公共工程和基礎設施部長狄莉（Patricia de Lille）告訴記者，已逮捕一名男子並交由精銳的特警「飛鷹」（Hawks）偵辦。

南非國會發表聲明說，嫌犯是名50來歲的男子。

起火原因仍有待釐清，不過狄莉表示，根據一份報告，

去年耶誕節及新年假期休會前，曾按規定實施消防安全演習，而且各樣設備包括灑水系統當時都正常。

狄莉表示：「今晨發現有人關閉其中一道水閥，以致沒有水啟動自動灑水系統。」並說監視器畫面證實，凌晨時分就有人在這棟失火的建築物裡。

總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）視察起火現場後告訴記者，儘管遭逢祝融之災，國會仍將繼續既定議程，並讚揚消防隊員挽救「我們政府非常重要的國家資產」。（譯者：曹宇帆）1110103