美國白宮首席防疫專家佛奇今天表示，由於變異株Omicron擴散至全美，美國正經歷確診病例「幾乎是垂直增加」的階段，不過高峰期可能僅數週而已。

法新社報導，佛奇（Anthony Fauci）接受美國廣播公（ABC）節目「本週」（This Week）訪問說：「我們正處於確診病例驟增及持續增加的階段。」並稱飆升的染疫率「的確前所未見」。

由於Omicron肆虐全球，美國去年12月31日通報新增44萬確診病例，幾乎正好比去年2月的峰值多了20萬。

不過佛奇指出，由南非的前例顯示若干樂觀期盼。Omicron最初是去年11月在南非發現，很快就達到染疫的高峰，並以相同的快速消退。

他說，越來越多的證據顯示，Omicron的毒性不如之前的變異株，近幾週美國的染疫死亡和住院率，遠低於以往的疫情大爆發期間。

不過佛奇仍再次呼籲家長，務必給他們的孩子接種疫苗、戴口罩，並且若有必要得接受篩檢。（譯者：曹宇帆）1110103