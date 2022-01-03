正在西區墊底的休士頓火箭隊傳言爆發內訌，他們2日在主場迎戰丹佛金塊，火箭中鋒伍德（Christian Wood）、控衛小凱文波特（Kevin Porter Jr.）與助理教練大吵一架，憤怒的伍德下半場拒絕上場，小凱文波特更誇張，他居然直接離開體育館揚長而去。

美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料火箭爭吵的原因，起初是伍德沒有依照規定進行COVID-19檢測，遭到教練罰坐板凳。伍德本季前34戰都是先發球員，平均上場30分鐘，但此戰上半場他只打了8分多鐘。

金塊半場打完就以77比55狂電火箭，包括第2節猛轟47分。火箭助理教練盧卡斯（John Lucas）在中場休息時間批評幾位球員的表現，伍德、波特都遭到點名，波特氣得摔東西並逕自離場，伍德則告訴教練他下半場不打了。

總教練西拉斯（Stephen Silas）在賽後記者會說，那是一次「充滿精神的爭辯」，表示他對球員們的表現有基本要求，當晚他們並沒有達到。波特事後已向球團表達歉意，至於伍德是違反球隊規定（遲到）所以沒被先發，下半場未上陣也是教練的決定。金塊終場以124-111獲勝。

火箭以10勝27敗開啟新年，戰績在西區墊底，他們開季沒幾場就一連苦吞15敗，不料接著打出7連勝，成為聯盟首支在單一球季遭逢15連敗與7連勝的球隊。被金塊痛宰之後，火箭陷入最近一波的7連敗。