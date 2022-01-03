畫面曝光！柯文哲參加升旗意外變「總統閱兵」？ 府：安排不周請柯市長見諒

總統府元旦升旗典禮，台北市長柯文哲在寒風中獨站40分鐘引發爭議。總統府發言人張惇涵繼1日聯繫北市政府致意後，昨(2日)再度表示，如有安排不周之處，請柯文哲見諒；且李大維、總統府副祕書長李俊俋也分別致電柯本人和副市長黃珊珊致意。對此，黃珊珊昨晚也在臉書提到，「任何人都不能理解，防疫人數限制，竟然獨漏首都市長，無言。」

張惇涵還原當天的狀況，總統府貴賓證上通知貴賓到場的時間為05：50前，柯市長抵達總統府的時間約為05：37。其他重要貴賓，例如：參謀總長於05：30左右即已抵達，監察院長陳菊是於05：39抵達，立法院長游錫堃則於05：46抵達，隨即皆由工作人員引導至活動現場就定位。他表示，至於大家所看到的，柯市長身邊都是空位的畫面，這是因為安排站位在柯市長身旁的貴賓，是主辦單位5大醫事團體代表；而這些代表是在06：20左右，與總統、副總統一起至現場就位。

針對此事，黃珊珊昨晚在臉書證實下午接到總統府副秘書長電話，表示因防疫限制80人，所以沒有安排市長入府，並向她致意並請轉達市長，「我回應他們應該直接向市長說明」。她直言，這已經不是個人的事，而是對參與國家重要典禮的首都市長的尊重問題，「任何人都不能理解，防疫人數限制，竟然獨漏首都市長，無言」。

黃珊珊的貼文曝光10小時後，有超過5000人按讚，其中已有不少人留言說「大街打人、小巷道歉，慣用手法大家看慣了」、「首都市長罰站40分鐘是在是令人無法接受」、「套一句阿伯之前選前說過的：『你相信嗎』」、「這就是中央的氣度、誠意，能讓人站40分明顯大有問題」、「唉 這種理由都說的出來，高度真的讓人懷疑」。