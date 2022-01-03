前駐尼加拉瓜大使吳進木在尼加拉瓜與我斷交前1個月請辭退休，後又獲得尼加拉瓜授予國籍，引發議論，外交部日前指出，吳進木屬涉密人員，仍受「國家機密保護法」規範。不過前立委林濁水表示，有一連串的不合理，並批此舉完全是叛國行徑，認為銓敘部應馬上先追回退休金。

外交部日前表示，吳進木2021年9月28日因個人生涯規劃申請退休獲准，並於2021年11月17日離任，對於吳進木退休後個人或家庭規劃沒有評論。外交部也說，吳進木屬涉密人員，仍受「國家機密保護法」規範。

林濁水昨（2）日在臉書表示，駐尼加拉瓜大使吳進木，在斷交前夕辦退休，一斷交就得到尼國國藉。但在斷交前夕報回來的都是好消息，斷交大事發生還不回台報告，他認為有一連串的不合理。

林濁水痛批，「完全是叛國行徑，外交部還替他（指吳進木）說話，國安系統在做什麼？太不像話了！還不認真追查？鳴鼓而攻之！銓敘部馬上先追回退休金！」