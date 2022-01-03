《日股》日本股市3日休市1天 07:442022/01/03 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢休假日，日股3日休市1天，4日正常交易。 2021年最後交易日 美股收跌59點 新年就衰爆 30人被迫在車廂倒數跨年 倒楣理由曝光 #日股 #日休市 #休假日 #日本股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指收盤漲285點 港股2021年跌14％ 13:002021/12/31 財經 萊豬vs.日本核食 順逆差很大 04:102021/12/31 話題觀察 陝西連續8天單日新增本土病例破百 西安佔九成 16:312022/01/02 兩岸 RCEP明起生效 10國先行上路 04:102021/12/31 焦點新聞 影》中日航母並行罕見畫面首曝光 13:182021/12/31 軍事 11國駐台使節齊跨年 日本代表扮老虎 04:102022/01/02 政治要聞 大陸專家：RCEP將是中國外貿新引擎 04:102022/01/02 產業財經 80公斤胖妹沉迷生存遊戲 1年半後逆襲成女神 20:182022/01/01 搜奇 期貨市場2021創天量 04:102022/01/03 證券．權證 大陸疫情延燒 西安未平 浙江河南又起 04:102022/01/02 產業財經 2022加權指數超車恆生 20:302022/01/02 財經 財經熱門新聞 600元買台積電蹲到腳麻要砍？1超狂大驚喜 就快開胡了 - 財經 運價掉不下來？長榮陽明散戶撿到槍：2大事走著瞧 - 財經 台股開紅盤 外資聚焦雙王 - 財經要聞 - 工商時報 2022 將成元宇宙超級年 - 財經要聞 - 工商時報 中芯5奈米沒了？台積電大老神分析：打臉一堆人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。