籃網在2日遭到快艇逆轉，主將杜蘭特（Kevin Durant）很不高興。另一位主力哈登（James Harden）繳出34分的「大三元」，但是終場前5分多鐘還領先12分的籃網鬆懈了，被人手不足的快艇在末節狂轟40分而輸球。

杜蘭特賽後批評全隊不夠團結：「我們太放鬆了。我們領先10分，上籃沒進或者發生失誤，然後對方快攻，我們送出三分球和切入的空檔。就如教練所說，我們沒資格贏球，我們用XX的爛態度來打球，以為可以輕鬆取勝。希望這種失敗可以在腦中留到明日，弄清楚自己的職責並做到最好，還有你能為團隊帶來什麼。團隊總是最重要的。」

杜蘭特當晚攻下28分，他是全聯盟最穩定的得分手，根據美媒ESPN分析，他每場表現的效能很高並且波動幅度很小，與獨行俠的東契奇（Luka Doncic）差不多。

快艇隊兩位主將里歐納德（Kawhi Leonard）、保羅喬治（Paul George）都受傷缺陣，還有很多人遭到健康安全協議隔離，相當於只剩半支球隊。籃網雙星在這種情況下失利，快艇球迷在網路稱讚這是「一場偉大的逆轉勝」。

籃網輸球之後，最近一波連勝的公牛暫時獨霸東區，還有公鹿緊追在後。杜蘭特警告全隊說：「如果我們不以正確的態度去面對比賽，我們還會繼續被對手痛扁。」