路透社2日報導，摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）同意支付6千萬美元，以解決客戶提出的個人數據外洩集體訴訟。客戶指控，摩根士丹利兩度外洩他們的個資。

據了解，代理1500萬名客戶權益的律師已提交初步和解申請，但仍待法官批准。根據協議，客戶將可獲得至少2年的詐欺保險，且可申請最多1萬美元的損失賠償。

摩根士丹利雖然同意和解，但否認涉及不法行為。該公司同時承諾，他們將「大幅」提升數據安全。