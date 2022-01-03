數據外洩訴訟 大摩砸6千萬美元和解 08:412022/01/03 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社2日報導，摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）同意支付6千萬美元，以解決客戶提出的個人數據外洩集體訴訟。客戶指控，摩根士丹利兩度外洩他們的個資。 據了解，代理1500萬名客戶權益的律師已提交初步和解申請，但仍待法官批准。根據協議，客戶將可獲得至少2年的詐欺保險，且可申請最多1萬美元的損失賠償。 摩根士丹利雖然同意和解，但否認涉及不法行為。該公司同時承諾，他們將「大幅」提升數據安全。 大數據確保飛安 桃園機場多管齊下積極防制鳥擊 數據驅動ESG轉型有成 工業富聯拿下4個肯定 #外洩 #摩根士丹利 #數據 #大摩 #千萬美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－華擎 板卡產能滿載 04:102021/12/29 證券．權證 中華電信2022跨年夜行動上網數據量創新高 13:542022/01/01 財經 遠傳跨年夜全台數據使用量 較去年成長1.2倍 11:212022/01/01 財經 遠傳跨年夜全台數據使用量較去年成長1.2倍 14:202022/01/01 財經 亞太電信5G網路首迎跨年 跨年晚會現場數據使用量較平日最高超過10倍 14:202022/01/01 財經 大陸拚數位經濟 2025年占GDP逾半 04:102021/12/27 焦點新聞 KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊會計師 郭欣頤 長照發展 須加入人文關懷 04:102021/12/25 產業特刊 加密幣欠監管 恐淪洗錢利器 04:102021/12/26 全球財經 單身狗福音！河北灤州調查全市單身青年 建數據庫幫脫單 19:072021/12/28 兩岸 新漢智能 扮驅動企業永續成長後盾 04:102021/12/27 產業特刊 苗栗窮？林濁水曝真實數據：嚇一跳 11:442021/12/30 政治 財經熱門新聞 600元買台積電蹲到腳麻要砍？1超狂大驚喜 就快開胡了 - 財經 PTT航海王1年暴賺45億！超驚人對帳單曝光：網全跪了 - 財經 超商店員鹹魚翻身！買這2檔飆股狂賺千萬 網讚：太神了 - 財經 中芯5奈米沒了？台積電大老神分析：打臉一堆人 - 財經 狂賺330億 台塑越鋼去年寫驚奇 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。