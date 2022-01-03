電動車龍頭特斯拉（Tesla）近日公布，2021年第四季（10月～12月）交車量達到308600輛，不僅遠超過分析師預期的263026輛，更創下歷史新高，此為該公司連續第六季寫下交車量紀錄。
數據顯示，特斯拉第四季交車量較前一年同期暴增70％，比起上一季則攀升近30％，主因在於該公司提高中國產能以克服供應鏈瓶頸問題。
特斯拉表示，Model 3及Model Y在上季合計交車296850輛。而Model S及Model X上季合計交車量11750輛，高於第三季的9275輛。
電動車龍頭特斯拉（Tesla）近日公布，2021年第四季（10月～12月）交車量達到308600輛，不僅遠超過分析師預期的263026輛，更創下歷史新高，此為該公司連續第六季寫下交車量紀錄。
數據顯示，特斯拉第四季交車量較前一年同期暴增70％，比起上一季則攀升近30％，主因在於該公司提高中國產能以克服供應鏈瓶頸問題。
特斯拉表示，Model 3及Model Y在上季合計交車296850輛。而Model S及Model X上季合計交車量11750輛，高於第三季的9275輛。
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