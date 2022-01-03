異國戀因文化隔閡、遠距等關係，需要付出更多心力維持。一名男網友表示，姊姊和韓國男生交往，跨年夜到對方家裡吃飯，卻因為用手端碗、筷子吃飯，而讓男友媽媽不爽，甚至要求姊姊跟她兒子講話要使用敬語，男友沒幫忙說話，反而出手打了姊姊一巴掌，令原PO氣炸。

原PO昨（2）日於臉書社團《爆怨2公社》指出，姊姊目前居住韓國，跨年夜跟韓國男友及男友家人一起吃晚餐，期間卻因吃飯時端碗、用筷子扒飯，惹怒男友媽媽，甚至要求姊姊跟她兒子講話要加敬語，「不然她會更不爽」。

原PO說，姊姊的男友不但沒有緩頰，還為了面子，出手打姊姊一巴掌給媽媽看，雖然事後向她道歉，但原PO氣炸「吃飯端碗拿筷子，是在不爽什麼？說敬語又是什麼？」

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，「不要嫁韓國人，會很可憐快跑」、「韓劇看太多，事實天差地遠」、「可以放生了」、「這樣就打巴掌？好誇張」、「至少結婚前幻想破滅了，趕快回台灣吧」、「還沒結婚就被甩巴掌了，不分手是等著之後被打更慘才覺醒嗎？」。

但也有人認為「入境隨俗，姊姊要做功課啊」、「各國都有各自的文化，去了別的國家只能改變自己」、「打人是不對，但在當地生活，很多生活習慣再不習慣，還是要想辦法去學習跟適應」。

根據韓國人的習慣，吃飯時有5個基本的餐桌禮儀，第一是不能將碗拿起來吃飯，得放在桌上，對韓國人來說，把碗拿起來就像乞丐吃飯一樣，而筷子等同於公筷，通常只用來夾菜用，用來扒飯，對韓國人來說很沒有禮貌；第二不能滿嘴食物講話；第三是同桌長輩還沒吃完，不能離席；第四是不能邊吃邊擤鼻涕，最後則是不能將湯匙或筷子插在飯上。另外，在韓國對不認識的人，或還不清楚對方年紀時，最好使用敬語，表示禮貌。