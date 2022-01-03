知名歌手楊乃文、彭佳慧與楊培安出道時，便以溫柔又渾厚的嗓音與超強的舞台實力，獲得大批粉絲的喜愛，但日前出席「Good Day有愛大聲唱」公益演唱會時，三人卻頻頻失誤，被PTT網友笑稱「宛如大型的車禍現場」引發熱議，而他們隨後也公開了失誤的真實原因。

楊乃文過去曾以卓越的歌唱實力奪下第11屆金曲歌后，近日她也受邀登上新北市所舉辦的「Good Day有愛大聲唱」公益演唱會，身形單薄的她當天僅穿著一件高領針織罩衫及白襯衫，在台上一連唱了《Silence》、《Monster》、《證據》、《愛我自己》等多首經典好歌，但在演唱第一首歌曲《Silence》時就大走音，讓台下觀眾全傻眼，後面的高音也完全上不去，演唱到《愛我自己》時甚至直接破音，她在台上便藏不住懊惱的表情，隨後也被轉發至網路上引起熱烈討論。

據了解，楊乃文平時很注重身體狀況，也有運動習慣，無奈近日天氣不穩定，讓她還是不小心感冒，但為了工作仍硬著頭皮上場。不久前，前往長庚大學演唱時，也因為狀態不佳導致她氣虛無法穩定演唱。

除了楊乃文之外，同樣以堅強歌唱實力著稱的歌手楊培安與彭佳慧，在當天於公益演唱會表演時，也因為低溫頻頻除狀況。彭佳慧在當時演唱代表作《相見恨晚》竟罕見將歌詞唱錯，讓她忍不住PO文表示「唱了8千萬遍《相見恨晚》，竟然會因為太冷而唱錯歌詞，對不起，我罰跪」；而以高音聞名的楊培安當天也因低溫而使高音失常，同樣引起網友熱議。