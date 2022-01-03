周四開始兩波冷空氣將接力南下，氣專家吳德榮表示，首先是周四東北季風增強，氣溫下降、全台有雨，接著下波強冷空氣在下周一到下周三（10至12日）報到，全台轉冷。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周四、周五（6至7日）東北季風增強，北部、東半部有局部雨，中南部亦有局部雨，各地氣溫下降，北台灣轉涼，約15至18度、花東17至20度、中南部白天亦因雲多而稍轉涼，約16至22度，各地早晚微冷。

周六（8日）仍受東北季風影響，北部、東半部有局部雨，中南部恢復晴時多雲。周日（9日）冷空氣略增強，氣溫下降、天氣略轉冷。

吳德榮指出，各國模式皆模擬，下周一至下周三（10至12日）有強冷空氣南下，但此為末期的模擬，各國模式皆在調整中，應持續觀察。氣象達人彭啟明也在臉書表示，下周強冷空氣預期低溫會比這周低許多，可能有機會創下今年入冬新紀錄，有待觀察。

至於近日天氣，氣象局指出，今天東北季風減弱，一直到周三（5日）氣溫都會逐日回升，白天高溫北部、東北部及東部會回升到20至22度，中南部高溫約27度，東南部24度左右，周三北臺灣高溫將進一步回升到24度左右，但夜間清晨各地仍偏涼。

降雨部分，今天到周二（4日）基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北零星降雨，周三（5日）鋒面在台灣附近建立，是一周水氣較多的一天，，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部亦有零星短暫雨。