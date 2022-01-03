桃園中壢環保回收場大火 從凌晨燒到白天無人傷亡 08:502022/01/03 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園中壢環保回收場大火從凌晨燒到白天無人傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園中壢環保回收場大火從凌晨燒到白天無人傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市中壢區圓光路一家環保工程公司，3日清晨1時15分傳出火警，現場為地上2層鐵皮建築，起火層為1樓，現場火勢猛烈黑煙與大火直竄天際，桃園市消防局派遣28輛救災救護車輛與70名消防人員前往灌救，初步研判是燃燒現場回收廢棄物，火勢一發不可收拾，燃燒面積約500平方公尺，所幸無人員傷亡，目前殘火仍在處理當中，詳細起火原因與損失金額有待進一步調查。 8萬人現場看 小豬復出秀嗨翻 南非國會大廈火勢未歇 舊國民議會屋頂塌陷 #現場 #火勢 #燃燒 #大火 #灌救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金山區元旦升旗 第2屆金山區健走路跑開始報名 12:272022/01/01 生活 台中移工宿舍大火濃煙灌進分租雅房 翁獲救驚恐：室友救我卻喪命 13:482021/12/31 社會 台中神岡移工宿舍大火 鐵皮屋陷火海燒死1男 10:472021/12/31 社會 亞太電信5G網路首迎跨年 跨年晚會現場數據使用量較平日最高超過10倍 14:202022/01/01 財經 上萬韓粉擠爆見面會 韓國瑜：台灣的希望在於草根人民 16:232022/01/02 政治 高雄街頭口角黑衣男脫衣還捶車窗 警扮和事佬雙方握手言和 10:502022/01/02 社會 南非國會大火損失慘重 已逮捕一名50來歲嫌犯 08:082022/01/03 國際 竹縣跨年晚會大獎汽車加碼 3車均抽出 04:172022/01/01 娛樂 羅志祥跨年30分鐘復出秀！網路直播現場瞬間湧入21萬人 00:262022/01/01 娛樂 台南養生館傳火警 情侶屋主嗆傷急送醫 17:452022/01/02 社會 稽查員承諾「不拍照」卻偷搞小動作 健身房老闆怒拔密錄器無罪 14:482022/01/01 社會 社會熱門新聞 BMW酒駕毀一家4口！阿嬤「1顧3」呆坐病房外 想到未來偷掉淚 - 社會 飯店開房硬上16歲高中女 法官：他血氣方剛非惡性重大判緩刑 - 社會 高雄人妻爽吃ㄈㄈ尺 嬌喊「下體被弄好痛」 全被兒看光 - 社會 情侶跨年爽吃850元沒付錢 啤酒屋PO文尋人結果...真的找到 - 社會 高中生情侶每周3次啪遍校園各角落 關鍵原因男方得賠20萬元 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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