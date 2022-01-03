桃園中壢環保回收場大火從凌晨燒到白天無人傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區圓光路一家環保工程公司，3日清晨1時15分傳出火警，現場為地上2層鐵皮建築，起火層為1樓，現場火勢猛烈黑煙與大火直竄天際，桃園市消防局派遣28輛救災救護車輛與70名消防人員前往灌救，初步研判是燃燒現場回收廢棄物，火勢一發不可收拾，燃燒面積約500平方公尺，所幸無人員傷亡，目前殘火仍在處理當中，詳細起火原因與損失金額有待進一步調查。