小編今天(3日)精選5件不可不知的國內外財經大事。房價攀高，朝野立委力促財政部修法提高囤房稅，財政部2021年底前邀集六都及新竹縣市稅捐稽徵機關開會，建議採房屋稅差別稅率（實施囤房稅），已獲七個縣市善意回應，最快2022年7月1日上路。

【1】推囤房稅 五都＋新竹七月上陣

打炒房，2022年地方政府將吹起囤房稅風。繼台南市議會率先通過《台南市房屋稅徵收率自治條例》修正案，2022年7月1日起實施囤房稅後，高雄市、桃園市、台中市、新北市和新竹縣市搶在2021年底前，紛表態將跟進實施囤房稅，四戶或六戶以上課徵最高稅率3.6％。

【2】2022 將成元宇宙超級年

2022年將是元宇宙（metaverse）超級年，Meta、蘋果、微軟和谷歌等大型科技公司都將推出新的硬體與軟體產品。高盛預估，未來幾年將有高達1.35兆美元投資在開發元宇宙科技。

【3】台股開紅盤 外資聚焦雙王

台股2022年首場大秀由權值王台積電、光學族群股王大立光法說會揭幕，外資圈聚焦雙王法說八問之際，高盛證券敲響2022年開春第一炮，調升台積電股價預期至1,035元，同時，外資看大立光後市則著重於最差情況是否已過，作為能否進一步升評參考依據。

【4】狂賺330億 台塑越鋼去年寫驚奇

瞄準國際鋼市活絡高峰契機，台塑越南河靜鋼廠2021年第三季啟動靈活產銷策略，超前接單，下半年獲利暴衝告捷，一舉衝破7億美元，比上半年大幅躍進60％，推升全年獲利大賺12億美元（逾台幣330億元），超越年度目標20％，營運大豐收。

【5】高運價引糾紛 航商皮繃緊

貨櫃高運價讓貨主壓力飆，加上美國FMC（聯邦海事委員會）更新政策，有利貨主對船公司投訴，傳出投訴案件增多，最新一起是FMC在2021年12月30日公告將調查萬海收取「不合理」滯箱費。