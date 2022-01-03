曾因持有上萬張長榮、陽明等航運股且暴賺數十億以上的PTT論壇名人「航海王」robertshih，昨（2日）貼出2021年度總結，短短一年內他就賺進45億，若包含未實現的損益，總淨值來到50億以上，文章引起網友們熱烈討論，並吸引許多人朝聖，「真的太扯了，億來億去」、「朝聖推，真的太猛。」

PTT網友「robertshih」因投資航運股有成，持股數量相當龐大，且不時會分享投資航運股的心得，獲得網友稱呼為「航海王」是PTT論壇Stock版的名人。

他2日以「2021年年報」為題，貼出過去一年來的操盤戰果，只見7個證券帳戶的獲利加總顯示已達到32.57億，另外航海王還有類丙種（大多是陽明的波段部位）及其它沒貼的戶頭，合計去年的總獲利約有45億，若加上未實現損益，總獲利將達50億。

航海王也回顧去年的致勝心得，他強調，「上半年雞犬升天的行情有紮實的咬到，下半年行情轉冷後也及時調整部位跟交易頻率，努力持盈保泰。感謝老天賞飯吃，又是大豐收的一年。」此外，他提到，當投資部位達目前的規模後，接下來追求成長的節奏會放慢許多。

不僅如此，他也透露自己下半年的操盤心態，「2021下半年開始，很多胃納量不夠大、或期望值相對不夠高、或需要高專注力精神力的策略，就都已pass不做了，在下一個超級送分題出現之前，預計都會維持這種低水位、低頻率的老人步調。」

文章引起網友們熱烈討論，「航海王！還不推爆」、「朝聖推，感謝航海王帶菜鳥賺錢」、「億來億去，太神啦」、「美好的一仗已經打過，祝您擁有安穩平靜的餘生XD」、「娘子，快一起出來看上帝啊！」、「50e比一堆中小企業老闆有錢了XDD」、「感謝大哥給我操作股票的學習和信心」、「好扯…這獲利比一堆上市公司還高。」