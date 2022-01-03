BMW男時速七八十「茫茫」衝向人潮 愛河畔監視器成鐵證。

林家一家4口過斑馬線被酒駕BMW撞飛。(圖／爆料公社)

高雄BMW酒駕車禍，撞毀林姓男子一家4口，妻子當場死亡、林男與2個女兒仍在醫院。有網友捕捉到，林男母親獨自一人呆坐病房外，因其他家人奔走喪事與車禍後續，她在醫院「1顧3」，每每聽到醫師說明新病況，就不禁落下淚來，未來3人復健之路遙遙無期，林阿嬤將原本已經歇業的美髮店重新復業，希望「能賺多少是多少」。

有網友在臉書社團《●【爆怨公社】●》發文，表示遇到林阿嬤獨自一人呆呆坐在醫院病房外，因為其他家屬忙於奔走殯儀館、公務單位，她一個人擔起看顧兒子與2個孫女的責任，每天奔波於不同病床，接收不同醫師解釋不同的病情，每聽到一個新病況，就落淚一次。

原PO說，林阿嬤從不敢離開醫院，因為「她深怕一離開就會遺漏了什麼，也怕小孩找不到熟悉的人會害怕哭泣，所以只能呆呆的坐在加護病房門口，不肯回家；也怕回家遇到熟人的詢問，更害怕兩老要獨自待在原本充滿歡笑的家」。

當林阿嬤知道兒子、孫女復健之路遙遙無期的時候，她開始重操舊業，將原本已經歇業的美髮店，開始營業，重新開始接受老顧客的預約，她說：「趁他們三人還在加護病房的時候，能賺多少就是多少」。

原PO不禁感嘆：「復原之路漫長，她不知道還能承擔多久；現在只能靠自己，未來的路在那裏？」。

眾多網友看完紛紛tag總統蔡英文、高雄市長陳其邁，並留言：「只能默默的幫他們祈禱，現今政府在乎的永遠和老百姓在乎的不一樣…..希望政府真的可以做一些真的普通人民在乎的事情！」、「說好要保護人民的生命安全…蔡英文 Tsai Ing-wen陳其邁 Chen Chi-Mai你們什麼時候才願意重視？」、「陳其邁 Chen Chi-Mai 市長，請問這件酒駕事件有後續嗎？有人協助家屬嗎？看到這篇文章 真的很心痛⋯⋯大家在迎接新的一年的同時，他們卻在迎接一個破碎的家庭」。

「阿嬤的表情，彷彿無語問蒼天，越看越來越不捨…」、「就因為被酒駕撞死的都是無權的老百姓 所以沒有大官正視，如果今天被撞死的是某位大官的家屬，可能那位肇事者直接被當場槍斃吧！」。

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