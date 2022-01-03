據《美麗島電子報》曝光的台中市長選舉民調顯示，台中市長盧秀燕以5成的支持度遙遙領先可能批綠袍出戰的立院副院長蔡其昌和綠委何欣純。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（2日）在網路節目「董事長開講」上，公布去年12月台中市長選舉民調支持度，結果顯示，如果盧秀燕對上蔡其昌，盧以53.8%的支持度領先蔡其昌的22.8%，差距為31個百分點；若盧對上何欣純，則盧以56.5%的支持度領先何的16.7%，差距為39.8個百分點。

吳子嘉認為，若以民調數據來看，蔡其昌支持度贏過何欣純，儘管蔡並未表態是否參選，但民進黨在台中最有參選資格就是新潮流派系，其中蔡其昌是最大咖，除非前台中市長林佳龍和前立法院長蘇嘉全有意參選，但他們至今都沒有表態，且林佳龍已接任無任所大使，往其國安專業發展，就現況來看，蔡其昌參選下屆台中市長選戰機率較大。

至於林佳龍的下一步，吳子嘉分析，林佳龍除不會選台中市長外，新北市長和台北市長選戰也同樣不會參選，以目前態勢來看，林可能直接參加民進黨2024總統初選。