苗栗地方法院一名調查保護官，曾在2013年對自己負責的受保護少女伸鹹豬手觸碰身體遭記大過，並遭禁止處理少女案件。但2019年，他的手又開始不老實，在辦公室內連續對4名女同事碰觸胸、臀部。甚至其中女同事身穿有破洞的潮牛仔褲與他搭公務車外出時，他還用手穿洞摸大腿問:「會不會冷？」苗栗地院認為王員經懲處且主管告誡均未改善行為，直接移送司法院移送懲戒法院審理，判決該名保護官降2級改敍。

根據判決書記載，一名新進女職員控訴，「剛分發至地院時，保護官藉著指導刷卡開啟柵欄，用手肘刻意碰胸部2次；108年6月間，還到A女辦公室說她沙發不符人體工學，叫她坐下時手伸靠過來摸大腿外側，還手掌朝上叫她坐下。

B女則指控，：「109年7月間在辦公室和志工在講話，保護官經過時手揮了我的背部到臀部，不久後又趁她和同仁說話又碰了她左手臂。C女則多次在冰箱前，被保護官拍肩膀，身體接觸，她還斥責對方，你要做什麼可以用說的，不必動手。

而D女則證稱，她發送資料時即在辦公室影印時，遭保護官刻意碰觸到臀部，某次一起搭公務車出差，她穿大腿有破洞的牛仔褲，男方竟用手直接過來要摸大腿的洞，問這樣會不會冷？她嚇得猛然快速用手蓋住。

苗栗地院接受申訴後調查，認為該位保護官自108年3月間至109年11月間，屢次對辦公室同仁不當肢體碰觸情形發生，單位主管當面告誡仍未獲改善，建議核予記過二次，且查該員於102年間，亦曾利用職務之便，對受觀護少女，先後二次不當接觸其身體，當年已記一大過，因此移送懲戒法院審理。

該名保護官答辯時表示，「我沒有要為自己有欠妥適的行為或動作找任何藉口，對於自己過去那些動作造成同事的誤會、不舒服，也感到非常抱歉，在自己知道這一切後，我已經不只一次向同事鄭重道歉，也一一詢問每一個同辦公室的女同事，來調整改進自己。」

他也辯稱，「我的成長背景手足都是姊 妹、從小生長的環境空間侷促，從小就在教會裡長大、弟兄姊妹間比較親密，對於異性之間該保持的個體距離與分寸，或許沒有拿捏好，這點是我該深切反省、切實改正的地方，但我真的沒有任何要對同事吃豆腐或性騷擾的意思。」

懲戒法院審理後，審酌該名保護官前於102年間曾因對受保護的女性少年有不當肢體碰觸行為，核予記一大過之處分，又自前揭A、B、C、D等4位女性同仁之訪談紀錄觀之，王員確有多次不當肢體碰觸他人之情形，類此情況一再發生，既經行政處分仍未改善，侵害女同事人格尊嚴，且妨害同事人際關係之信任，嚴重損害政府之信譽，判決降2級改敍。