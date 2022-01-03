美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）談新冠疫苗

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於美東時間2日晚間宣布確診新冠肺炎，他說自己有輕微症狀，接下來5天將在家中隔離。奧斯汀最後一次見到拜登是在12月21日，他已經打過3劑疫苗。

美國國防部2日晚間發布奧斯汀的聲明稿，奧斯汀表示自己在出現症狀後要求進行病毒檢測，並且在當天早上確診新冠肺炎。

他說自己症狀輕微，目前正遵循醫生指示休養，他也說將遵守CDC指引，接下來5天在家中隔離。

U.S. Secretary of Defense test positive for Covid-19...



Statement by Secretary of Defense Lloyd J. Austin III on COVID Status https://t.co/2JW5Bww2h4 — EndGameWW3 (@EndGameWW3) January 3, 2022

奧斯汀說，他最後一次見美國總統拜登，是12月21日那天，距離自己第一次出現症狀，前後已超過一星期。他說和拜登碰面那天上午病毒檢測為陰性，自12月30日後就沒再進過五角大廈，當天也只是短暫進入辦公室，當時只有少數幾名下屬，他強調當天所有人都有確實戴好口罩、保持社交距離。

奧斯汀說，染疫期間，抑制病毒擴散、守護美軍、確保自己快速安然地康復是他的優先目標，他說如果可能，他將以視訊方式參與本周的重要會議。他說已經通知拜登自己確診，美國國防部也已經著手追蹤過去一周與奧斯汀接觸的人士並進行病毒檢測。

奧斯汀在聲明中說，他已接受完整接種，並在10月初打了加強劑，醫生明確告訴他，由於這些疫苗，讓他雖受感染，但症狀輕了許多。