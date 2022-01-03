(09:30更新)台股今(3)日開紅盤，在權值王台積電發威，早盤飆漲15元，來到630元的波段新高帶動下，指數盤中持續創新高，來到18379.69點，漲逾160點。

2022年第一個交易日，台股今(3)日開紅盤以18260.23點開出，台積電早盤一度上漲5元，墊高指數攀上18338.78點，再創歷史新高，漲逾110點，聯發科也創1215元新高，股王矽力-KY也不落人後，漲逾3%、來到5230元。

台股上周四(30日)封關收在18218.84點，盤中更創下18291.25點的歷史新高，去年全年上漲3486點，創下台股史上第3大漲點，僅次於1989年與2009年，漲幅23.66%。

美股2021年最後交易日收跌，道瓊工業指數下跌59.78點，跌幅0.16%，以36338.3點作收；標準普爾500指數下跌12.55點，跌幅0.26%，收在4766.18點；那斯達克綜合指數下跌96.59點，跌幅0.61%，收在15644.97點；3大指數年線連3紅，道瓊指數全年上漲18.7%，標普指數上漲26.9%，那指也有21.4%的漲幅。