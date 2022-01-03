特斯拉成功克服了全球晶片荒，受惠於在中國的產量增加，其去年第四季交車數再創歷史新高，表現遠優於華爾街預期。

這是特斯拉的交車數連續第6個季度改寫最高記錄。

這家全球市值最高的汽車製造商去年第四季交付30萬8600輛車，遠超出分析師預估的26萬3026輛。與2020年同期相比，特斯拉2021年第四季交車數成長約70%，並較第三季創下的前記錄還高出近30%。

執行長馬斯克在推特上發文大讚「特斯拉全球團隊，太棒了！」

儘管競爭加劇，以及消費者對產品安全的投訴導致監管壓力升高，但特斯拉仍然擴大在中國的生產。中國製的特斯拉電動車主要銷往歐洲和部分亞洲國家。

以全年來看，特斯拉在2021年的交車數大幅成長87%，達到93萬6172輛。

馬斯克去年10月表示，特斯拉超過50%的年增率能「維持一段相當長的時間」。

創投公司Loup Ventures常務合夥人Gene Munster表示，特斯拉克服了所有困難。首先是他們產品的需求激增，其次是他們在滿足需求方面做得很好。儘管面臨新工廠的生產挑戰和供應鏈問題，Munster預期特斯拉今年的交車量將進一步成長至130萬輛。

德意志銀行上周五發布報告指出，儘管晶片短缺仍對生產構成風險，但特斯拉今年的交車數可望上看近150萬輛。

馬斯克此前曾表示，2021年是供應鏈超級瘋狂短缺的一年，但他在去年10月時也曾表示對於2022年這些問題終會過去抱持樂觀的看法。

即使特斯拉去年大幅調漲美國售價以抵銷升高的供應鏈成本，但其電動車還是賣得嚇嚇叫。

自從馬斯克去年11月在推特上透露他考慮出售10%特斯拉持股後，特斯拉股價下跌了一些，但全年仍然上漲了50%。