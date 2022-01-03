進入2022年，美國即將展開升息循環，攪亂金融市場一池春水。不過，第一金投信認為，通膨壓力可望在第2季緩解，加上，景氣擴張周期尚未結束，企業獲利還有向上成長空間，股市多頭行情可望延續，建議投資人偏多看待。

在操作布局上，第一金投信看好4大類資產，分別是：受惠景氣復甦與美中爭霸的台股基金、創新科技浪潮下的AI人工智慧基金、元宇宙題材加持下的電競基金，以及提供優質息收與抵禦通膨風險的水電瓦斯基金。

四大看好理由：一、台股基金：1．台灣外銷訂單暢旺。2．半導體成美中爭霸下的核心戰略資源。3．高股息殖利率。而據統計，近5個交日包括外資和投信法人偏好的台股ETF基金分別為:元大台灣50(0050)和國泰台灣5G+(00881)。

二、AI人工智慧基金：1．AI人工智慧應用盛行。2．企業投資AI意願高。3．發展電動車、元宇宙的核心技術。

三、電競基金:1．元宇宙題材發酵。2．智慧型手機人手一機。3．老中青世代娛樂活動。

四、水電瓦斯基金：1．費率隨物價調整，抵禦通膨束縛。2．需特許執照，為護城河產業。3．長期營運穩健，股利配發大方。

在台股方面，永豐金投信強調，勞退480億元代操基金可望開始布局544家具備CSR報告之績優公司；另在聖誕長假期間，外資交投清淡，買賣金額由過去平均1700億元下降至不到千億元，預期元月份外資歸隊，台股成交量將恢復至3000億元水準，不致呈現目前價量背離現象。台積電(2330)即將於1月13日舉辦法說，外資開始回補台積電，統計外資於上月21日至29日持續買超848億元，其中台積電即占三成達252億元，台積電在去年12月份貢獻指數193點，為台股再創新高首要功臣。