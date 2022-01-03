李亮瑾、張峰奇因合作拍戲擦出愛火，小倆口在2019年登記結婚，並在去年喜迎兒子出生，幸福組成一家三口，而小倆口日前迎接2022新年，特別曬出全家福聚餐照，不過張峰奇用貼圖把9個多月的兒子臉遮住的舉動，卻引來網友留言攻擊：「兒子為何不給看，林志穎兒子就給看，你也沒他紅」，引來李亮瑾不滿怒嗆。

張峰奇在元旦凌晨12點曬出全家福照迎接新年，張峰奇帶著兒子與爸媽張魁、楊珮琪、妻子李亮瑾和妹妹張幼楒齊聚一堂，張峰奇為了保護孩子隱私，特別用貼圖把兒子臉蛋遮住，沒想到卻引來酸民攻擊：「兒子為何不給看，林志穎兒子就給看，你也沒他紅」。

張峰奇雖然沒有回應，反倒是妻子李亮瑾很不滿，她不客氣回嗆：「為什麼我們的兒子要給你看？不讓他曝光是我們當父母的想保護他，別人怎麼作不甘我們的事」，李亮瑾也強調，張峰奇是他心目中最紅的男神，「他若不紅，你麼會知道要在他這裡留言」。

李亮瑾進一步反擊：「他（張峰奇）看過你的留言沒有理你，那是因為他的風度好，如果你那麼想看別人的兒子，請你態度好一點來跟我們說，謝謝你的支持喔！」隨後，李亮瑾也在臉書有感而發寫下：「2022年，新希望..希望網路上的大家可以有禮貌一點嗎？」，李亮瑾認為，人是互相尊重，當藝人被大家拿來當茶餘飯後的討論對象，那是他們的日常生活，「老實說你不紅不會有人要討論你，但是我兒子不走演藝圈喔」。

但林志穎其實早在6年前就不公開大兒子Kimi的正臉照，就連雙胞胎次子和三子照，正臉也會巧妙避開鏡頭，為的就是保護兒子隱私、不影響孩子的正常生活。