沒想到這次「單打喬」喬強生的重回老東家之旅，這麼快就宣告落幕了！去年底塞爾提克用困難條例跟40歲老將喬強生簽下10天短約，不過塞爾提克總教練烏杜卡3日宣布，塞爾提克不會跟喬強生續簽第2份短約，代表正式把他釋出了。

「我相信喬強生在NBA仍有未來，如果還有球員觸發聯盟健康與安全協議，他會再次獲得合約的，」烏杜卡表示，「自從他來到塞爾提克之後，除了教練團成員以外，他比任何人說的話都要多，他給了我們很多建議，尤其是年輕隊友。」

回顧2001年塞爾提克用第10順位選到喬強生，隨後待過太陽、老鷹、籃網、熱火、爵士、火箭、活塞等隊，但他自從2017-18年球季後就乏人問津，他也選擇前往BIG3聯賽打球，且連兩年獲選MVP，這次他回歸綠軍只打1場，貢獻2分。

如今隨著塞爾提克染疫情況稍微減輕，自然無需繼續留下喬強生，薛洛德今天已經解除聯盟協議先發上陣，塔圖也在解除隔離後的體能調整階段，當前塞爾提克僅剩坎特、奈史密斯兩人還處聯盟協議停賽階段，整體來說，疫情影響確實沒那麼嚴重了。