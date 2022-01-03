人生在世，生命就這麼長，我們都希望能避免病痛纏身，別在身心靈折磨的痛苦中渡過一生。但根據衛生福利部109年公布的十大死因中，有半數與慢性疾病相關，其中心血管疾病及糖尿病位居前五名，約有4萬人因此失去寶貴的性命，可見慢性疾病正在威脅著現代人的生活。

隨著網友健康意識抬頭，如何預防慢性病的討論也大大提升，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》傾聽網友心聲，找出網路討論度最高的五大慢性病，快來了解如何預防慢性病找上你吧！

NO.1 癌症

蟬聯榜首39年！日前衛福部公布國人十大死因，癌症再次站上第一名，癌症看不到也難察覺，從生活中小病小痛逐漸吞噬你的健康，其中又以氣管、肺部、肝膽和結腸癌等最為嚴重。

國人因工作繁忙，三餐不正常，常常暴飲暴食，加上不健康的飲食、缺乏運動、肥胖等因素，長期下來不知不覺中影響身體健康，恐導致癌症找上門，不過幸運的是，政府有免費提供四癌篩檢服務（大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌），篩檢可以及早發現癌症或其癌前病變，早日治療，還可以阻斷癌前病變進展為癌症。

NO.2 心血管疾病

網友最注意也最關心的慢性病第二名，就屬「心血管疾病」，此一疾病與天氣、不良的生活習慣息息相關，且近來台灣天氣時而冷、時而熱，四季天氣說變就變，對心血管疾病高風險族群、長者的危險性也隨之升高。

心血管疾病高居台灣人十大死因第二名，平均十分鐘就可能奪走一條寶貴的生命！馬偕紀念醫院總院葉宏一副院長表示，腦中風、高血壓、腎臟病都是標準的心血管疾病，甚至榜上第四名的糖尿病，也始於心血管疾病，這些外表看不到、隱藏在身體內的致命危機，堪稱是「隱形殺手」。

根據衛福部105年到108年「國民營養健康狀況變遷調查」國人18歲以上高血壓、高血脂盛行率分別是25.8%、21.6%，此外，過去好發在年長者，近年來，年輕族群的心血管疾病越來越多，讓人不得不重視，然而如何遠離心血管疾病？葉宏一副院長提到，三高（高血糖、高血壓、血脂異常）、肥胖、抽菸、缺乏運動、不健康飲食、壓力等都是心血管疾病的危險因子，因此維持良好的生活習慣、戒菸、多運動、控制飲食，以降低心血管疾病發生風險。

國健署於每年的「世界心臟日」宣導有關心臟健康的知識，今年更特別與「國民阿嬤」陳淑芳合作，宣導心血管疾病防治，特製可愛長輩圖，提醒大家要注意「心」健康提早察覺心血管疾病風險及政府提供40~64歲的民眾，每3年1次、65歲以上民眾每年1次的免費健康檢查。此外，民眾也可製作專屬自己的貼心小叮嚀，將心血管疾病、定期健檢的資訊分享給親友與家人。

NO.3 阿茲海默症

阿茲海默症也是俗稱的「失智症」，該疾病會導致記憶、思考和行為問題，進程緩慢，症狀隨著時間惡化。研究發現，它有近七成的高風險來自於遺傳，不過這並非無解，只要多動腦、多運動、多和社會互動，讓腦袋持續運作就能降低風險，此外，也要避免三高、頭部外傷、遠離憂鬱，會讓腦袋更健康。

NO.4 糖尿病

在多項慢性疾病排行榜中，糖尿病也是「無聲殺手」！因為糖尿病初期是沒有症狀的，許多人發現自己出現多吃、多喝、多尿或體重減輕等症狀時，才驚覺自己患有糖尿病，錯失早期改善的機會。

2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查就發現，18歲以上國人「糖尿病前期」（空腹血糖值介於100-125mg／dL）盛行率約25%，也就是每四人就有一人處於糖尿病前期，嚴重性不容小覷。

近年也有不少20、30歲的年輕人罹患糖尿病的案例，在Dcard就有網友分享，因為久坐辦公室導致體重增加，有陣子卻突然越變越瘦，腳上傷口也都好不了，才去做血糖檢查，沒想到被診斷出糖尿病，當下真的是晴天霹靂，也讓許多網友正視到糖尿病的威脅。

肥胖是糖尿病的危險因子之一，約有5-10%會患有糖尿病，甚至增加心血管疾病或慢性腎臟病等併發症的風險。糖尿病前期是可以逆轉的，國民健康署提醒民眾遠離糖尿病要從健康生活做起，搭配適度運動、改善飲食、改善不良的生活型態，可以降低五成以上糖尿病的發生風險。

在社群聲量較高的文章中，發現國民健康署也在11月份「世界糖尿病日」於社群平台推出【遠離糖尿病 要怎麼做】的小遊戲，網友回饋及討論度高（如附圖），日常生活中做好體重和腰圍控制，定期檢查自身的血糖值是否超標（空腹血糖標準值為70-99mg/dL），能有效預防糖尿病的發生。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

NO.5 精神疾病

隨著科技進步、人際社會複雜，衍伸出許多文明病，像是近來國片《瀑布》探討的思覺失調症、《我們與惡的距離》也拍出精神疾病嫌犯隨機殺人故事，根據國外研究，精神病患者比正常人有更高的自殺傾向。

精神疾病比起一般疾病更容易被忽視，嚴重的話可能產生自殺的念頭或身體病變，因此可多關心與留意身邊的人，維持良好的生活習慣、保持正向態度，別讓憂鬱找上門。

國民健康署長期以來致力於慢性病防治宣導，讓國人了解慢性病因、養成健康生活習慣、及早預防，今年結合世界心臟日、世界糖尿病日，透過名人影響力、網路活動等，都讓討論度大大提升，希望民眾能及早預防，遠離慢性病，愛自己也是愛家人。

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分析說明：

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