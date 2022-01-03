台股去年（2021）行情暢旺，一年來累積上漲3486點，漲幅高達23%，估計每位股民平均有近百萬元入袋。近日有不少網友在PTT論壇貼出過去一年的對帳單分享投資心得，其中有位自稱是超商店員的網友，透露自己先後靠著航運股長榮、陽明及下半年的電子股賺進千萬獲利，讓他不禁感嘆，去年是鹹魚翻身的一年。

該名網友在Stock版上以「超商店員的2021股海奇幻漂流」為題發文表示，高中畢業升大學暑假就在超商打工至今，但每個月的薪水扣掉開銷後都會投入股市，去年底看了股版名人「航海王」robertshih的文章後，開始對貨櫃航運標的產生興趣。

原Po去年上半年將7、8成資金重押在長榮、陽明賺進將近400萬，下半年將目標從較為弱勢的航運轉移至電子股也有不少收穫，一年下來共賺進近千萬。

此外，原Po也透露，過去一年除了將原有86萬本金投入股市，還透過融資等槓桿方式操作，才能有如此巨大收穫，「這一兩年都是使用融資去做交易，對於現在有點收穫的我，2022的課題是要想辦法降低對融資的依賴性。」

不僅如此，他也感嘆，2021年是鹹魚翻身的一年，「在股海掙扎這麼久，終於可以一吐悶氣，雖然我每個月工作收入跟股板上的各位神人有著非常大的落差，每個月不過就30K，但我省吃儉用，每個月還是能存個20K繼續投入在股票上，雖然現在要應付家中的開銷，薪水無法投入進去，但今年的交易模式確實也讓我有著開竅的感覺。」

文章一出引起網友們熱烈討論，許多人都給予正面回應，「太神了，勵志文」、「很棒，佩服，不是因爲你賺很大，而是你有認真存錢沒被外界誘惑」、「當你能嚴守停損紀律時，融資、槓桿本來就是讓窮人能翻身的工具」、「推，沒有強心臟不敢融資」、「哇是真勵志文」、「恭喜！認真工作，投資獲利，未來無限。」