28歲演員張九南為大陸相聲大師郭德綱旗下德雲社藝人，日前他遭前妻控訴出軌、騙離婚、房貸及教育費給的少、帶兒子與小三出遊等4大罪狀，消息一出震撼演藝圈，然而張九南也迅速回應，強調雙方已在去年離婚，反駁女方說法，「誰對誰錯，法庭上都已說清了。」

前妻日前發文指出，張九南給了她9500元（約台幣4萬），這些錢只能支付1個多月的房貸，之後的貸款她已經繳不出來，不僅如此，兒子的思維課、街舞、英語、美術課等才藝課費用將近4萬多人民幣（約17萬元台幣），張九南卻只支付5020元人民幣（約2萬2千元台幣）。

張九南威脅前妻不好好離婚走人就不給錢，連兒子生病都不聞不問。(圖/翻攝自微博)

前妻怒轟：「你在台上光鮮亮麗，你在台下算計我們母子倆，多次跟你商討無果，無奈用此方法，希望得到妥善處理！」她還指控張九南出軌，曝光男方和小三的對話截圖，離婚也不是她自願，而是被張九南連哄帶騙，對方騙她離婚只是三、五年的計畫，前妻無奈表示：「我愛他才選離婚。」

張九南哄騙前妻離婚。(圖/翻攝自微博)

疑似張九南和小三的對話曝光。(圖/翻攝自微博)

前妻更強調，兒子也很清楚爸爸做了甚麼，「自己說過張九南帶著他的女朋友和他出去的事情，一切都是真實的。」對此，張九南火速回應，澄清兩人早已在去年離婚，「我們對離婚沒有不同意見，孩子的撫養權是我的主要訴求，我會爭取到底。」強調女方爆料不實，隨後前妻也將文章刪除，強調是為了不想讓兒子將來看到傷心，「這件事告一段落吧，等待法院宣判。」