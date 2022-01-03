女星瑞莎來台發展多年，2015年與鞋業小開Mike結婚，2019年取得中華民國身分證，無償培育台灣韻律體操人才，卻被部份選手家長控訴斂財、帳目不清等，瑞莎因此痛哭好幾天，但還是不放棄繼續走這條路，昨（2日）在IG限時動態PO一張照，傳達對教學的熱愛。

昨（2日）是跨年連假的最後一天，懷有身孕的瑞莎沒有選擇放鬆，而是陪伴小選手們練習拉筋，她拍下這些奮鬥的畫面，傳到IG限時動態感性地寫道：「我的星期日，看到孩子們成長最開心。」不難看出瑞莎積極培訓台灣選手的苦心。

日前有體操選手家長到《鏡週刊》投訴瑞莎，表示她帶3個選手參加商演，獲得30萬酬勞卻只分5萬，暗指瑞莎小氣，且從未看過協會任何帳目，引發社會爭議，對此瑞莎所成立的瑞星韻律體操協會反駁6大指控，且願意公開合約內容交付公評，至於被指帳目不明，預計年底關帳自結完成後，會交付第三方會計師事務所進行查核並完整揭露，預計在2022年3月完成。

瑞莎也親自說明無償教學的原因，第一、她的目標是好成績，所以選手一定要很認真訓練；第二、她不會用這個做生意；第三、瑞莎認為有些孩子很有天份，但家中經濟狀況可能無法負擔，導致孩子們無法走這條路，「我們希望孩子們都有一樣的機會。」她坦言不收費會讓部份人不開心或不舒服，但還是希望每個喜歡韻律體操的孩子都有機會學習，「我也不知道我們還會有辦法不收費多久，但能撐多久就撐多久。」