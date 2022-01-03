2021年全年集中市場總成交值為95兆5156.08億元，較2020年的49兆1825.26億元，總成交值增加46兆3330.82億元。群益證券看今年元月首周台股指數區間為18100-18600點，本周看好四大題材類股，包含：台積電供應鏈、車用零組件股、金融股、貨櫃海運股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.經濟展望樂觀投資案續增加，台積電海外與台灣各地全面大幅投資擴廠，確保高階技術領先與產能擴大，與全球科技大廠依存度更高；兩岸關係略見緩和，台灣股匯房市前面上漲，資金持續湧入股市。

2.技術面多頭排列類股輪動有序，元宇宙概念進入整理後，半導體、航運與金融股仍持續多頭格局類股輪動，除主流股外，類股股價表現穩定，如鋼鐵業盤價下滑股價呈現利空鈍化，且指數呈現大多頭格局。

3.外資持續加碼權值股，公投過後外資累積買超已超過千億，而且外資買超集中在權值股、半導體股（聯發科創歷史新高）與金融股，台積電與富邦金有機會複製2021年初大漲格局。