儘管受到疫情、缺車等問題干擾，2021年國內新車銷售仍繳出不錯的成績單，累計全年新車總領牌數達44.99萬輛，創下近16年來次高紀錄，年減1.66％。

其中2021年12月新車領牌數為4.03萬輛、年減11.42％，低於預期。車商分析，12月持續受到進口車缺車問題影響，尤其是豪華進口車領牌數銳減，導致單月新車銷售出現衰退。