2021年國內新車銷售45萬輛 創近16年次高紀錄 09:192022/01/03 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管受到疫情、缺車等問題干擾，2021年國內新車銷售仍繳出不錯的成績單，累計全年新車總領牌數達44.99萬輛，創下近16年來次高紀錄，年減1.66％。 其中2021年12月新車領牌數為4.03萬輛、年減11.42％，低於預期。車商分析，12月持續受到進口車缺車問題影響，尤其是豪華進口車領牌數銳減，導致單月新車銷售出現衰退。 開業界首例 鈴木汽車拚全油電化 新能源車熱銷 基金出風頭 #新車銷售 #萬輛 #次高紀錄 #缺車 #領牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 光陽推新車與購車優惠 衝刺年終業績 18:502021/12/23 財經 欠繳58萬罰單卻買百萬新車 執行署祭狠招他秒付25萬 10:462021/12/15 社會 《國際產業》豐田5家日本廠缺料 元月將停工 15:062021/12/20 財經 凱銳光電全新行車記錄器 元月上市 04:102021/12/29 投資理財 疫情衝擊供應鏈 英國汽車產量連五個月下降 19:012021/12/23 財經 特斯拉兩款電動車藏安全隱患 召回47.5萬輛 09:142021/12/31 財經 豪華車賣到缺貨 車商預售期貨 04:102021/12/31 產業．科技 222萬輛機車沒強制險！公總：罰單加印投保資訊「催投」 14:082021/12/27 生活 國際摩托車展開幕 KYMCO全球首發紅牌CV3 多款機種激爆優惠加碼送 17:562021/12/23 機車情報-機車新聞 福特六和新車逆飛 年賣3萬輛 04:102021/12/29 產業特刊 陸廠低價競爭 創新、誠信 台商二大優勢 04:102021/12/29 財經要聞 財經熱門新聞 PTT航海王1年暴賺45億！超驚人對帳單曝光：網全跪了 - 財經 600元買台積電蹲到腳麻要砍？1超狂大驚喜 就快開胡了 - 財經 超商店員鹹魚翻身！買這2檔飆股狂賺千萬 網讚：太神了 - 財經 狂賺330億 台塑越鋼去年寫驚奇 - 財經要聞 - 工商時報 中芯5奈米沒了？台積電大老神分析：打臉一堆人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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