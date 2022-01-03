新年第一個交易日，台股加權指數3日開在18260.23點，權王台積電（2330）開高在619元，上漲4元，前股王大立光（3008）也開高在2500元，雙王領軍，帶動台積電大聯盟、被動元件等電子股齊步上攻，台股早盤大漲逾百點，站上18300點關卡，刷新歷史高。

2021年最後一個交易日，美國四大指數出現漲多拉回態勢，但全年仍不畏新冠肺炎、通膨壓力、聯準會年末由鴿略為轉鷹等逆風，指數一再刷新歷史新高紀錄。

道瓊工業平均指數12月31日終場下跌0.16％（50.78點）、收36338.30點；周K線上漲1.08％、月K線上漲5.38％。那斯達克指數下跌0.61％（96.59點）、收15644.97點；周K線下跌0.05％、月線上漲0.69％。

費城半導體指數下跌0.15％（5.88點）、收3946.16點；周K線上漲0.35％、月K線上漲2.95％。

元富投顧指出，從籌碼來看，融資餘額增加2.92億，內資信心仍強勁，台股為亞股表現最亮眼的國家，區間以18000～18500來看待。外資期貨淨空單約2.5萬口，屬中性操作。

從技術面來觀察，台股屬收斂末端，短中期呈多頭排列，KD向上交叉，短線仍有利多方，月線17867點為多空關鍵。以中小型股為主的櫃買指數表現強勢，周線連二紅，續創新高，區間以235～240來看待，指標股看匯鑽科、中光電、佳邦、威剛。

疫情疑慮趨緩，投資人轉向風險較高貨幣，美元指數震盪整理，區間在94.5～96，密切留意熱錢去向。台積電周線處三角形收斂末端，且費半指數創新高，台積電可望帶領台股向上表態。

短線中小型個股表現強勢，留意低檔轉強，加上有轉機性個股，有長興、誠美材、聯電、中石化。國內疫情趨穩，待長假過後量能回溫，台股有機會續創新高。短線新冠肺炎疫情變化快速，盤面資金維持輪動，未來將進入震盪整理格局。