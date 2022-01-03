2022年壽險保單戰場開打，國泰人壽在前一年底已陸續上架四款神秘武器，先打「健康戰」，即碎片化保障的「自由配」、有自負額的實支實付住院醫療、15歲以下也可投保的長照險、中高齡也買得起的無身故給付重大傷病險，訴求量身訂作與無論什麼年齡都能買得到醫療保障。

隨著醫療科技進步、國人平均餘命延長、重大疾病「慢性病化」、加上高齡化等因素，健康險給付逐年增高，保單損失率拉高，壽險業已經討論健康險保費調整機制，未來若三到五年損失率持續攀升，有些保單是可以通知保戶要調漲保費，健康險保費調漲已是未來必然趨勢，更嚴重的是有些年齡想投保時，可能已買不到健康險保單，不是因為太貴、就是體況不允許。

2021年因為失能扶助險調整結構、銷售急速降溫，加上各公司改拼一年期健康險，因此健康險新契約保費罕見衰退10％之多。

面對新的一年，國泰人壽2021年12月就已上架2022年的秘密武戰，首先是保單自由配，即保戶可先上網自行組合想要的保單「套餐」，主約、附約共有12款商品，訴求保障碎片化、保額自選，自行先研究、組合出想要的保障內容及可支應的保費後，再直接以此模組找業務員洽談投保，拉高保戶的自主性。

這也是國壽新一波的保險科技進展，希望讓保戶自主檢視保障缺口，及自己搭配想要的投保組合。

其次，是有自負額的實支實付住院健康險，是讓年輕時已投保實支實付險的保戶，可再疊加保單，拉高實支實付的保障，以因應日益創新且可能健保仍未給付的醫療技術。

第三即是15歲以下可投保的長照險，讓父母可替新生兒或兒童投保，用相對成人便宜的保費，先預約長照或特定傷病保障，避免年輕時發生意外，同樣可能成為家庭經濟的重擔，15歲之後即是正常的長照險保單。

第四是無死亡給付的重大傷病險，很多中高齡者當經濟寬裕時想增加重大傷病保障時，因為保費過高，就會降低投保意願，國壽推無死亡給付的重大傷病險，保費會相對便宜，再加上有健走外溢功能，達到一定目標，保費可再折減0.5~2％，還有基因檢測補償，協助保戶找到適合的醫療建議。