2022年才剛來，但卻已經發生許多爭議，除了元旦升旗時台北市長柯文哲獨自一人「被罰站40分鐘」外，前立委孫大千也指出總統蔡英文的元旦談話，竟然完全沒出現「中華民國」4個字，怒批「這不是失誤，而是失職，更是失格！」

孫大千表示，在現實世界中，台灣的國號是中華民國，但中華民國的總統在中華民國的元旦談話中，竟然可以完全讓國號消失，質疑「蔡英文是活在元宇宙之中嗎？」

孫大千指出，美國總統在每次對全民演說的結尾時都不忘提及「天佑美國」，而中華民國的總統蔡英文竟然可以把中華民國四個字變成了「不願說出來的名字」，說「世界上有哪一個國家的元首在重大節日的發言內容會迴避國號？」

孫大千批評，蔡英文爽領著中華民國總統的薪水，享受著中華民國總統的權利，卻在幹著消滅中華民國的勾當，認為當蔡英文沒有連任壓力，不需要再藉著中華民國來爭取中間選民的選票時，中華民國就像是一張衛生紙，被蔡英文毫不猶豫給丟棄。

孫大千說，蔡英文真的還記得在兩次的總統就職時，宣誓「遵守憲法，保衛國家」的誓詞嗎？任意把國號下架，難道不害怕「受國家嚴厲之制裁」嗎？