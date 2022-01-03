在美國攻讀博士學位的前台灣高等法院發言人吳維雅，提告指控83歲的劉姓鄰居因不滿住家漏水爭訟案判決結果，自製影片上傳Youtube，誣指吳女「要錢也要命」「法官官官相護」，刑事部分劉男遭依違反個資法判刑4月定讞，民事部分台北地方法院判賠10萬元。

83歲的劉男與吳維雅一家人是鄰居，2019年4月11日他在Youtube上傳影片，指「吳維雅法官要錢也要命」、「她本性就是那麼惡劣」、「吳維雅先恐嚇我356萬元」、「找人打斷他的腿，還可以省錢」等內容，還將載有吳家人姓名、住址等個資。

吳維雅等人提告，刑事部分，法院認定劉男涉犯恐嚇、公然侮辱、加重誹謗、非公務機關蒐集個人資料等罪，考量劉男逾80歲及未與吳女等人和解，判刑4月，得易科罰金定讞。

民事求償部分，台北地院認為，劉男以言論辱罵、指摘吳維雅，並非著眼於具體事實的合理適當評論，流於謾罵及發洩個人情緒與積怨，難認是可受公評之事為適當之評論，劉已侵害吳的名譽權，判賠10萬元。

吳請求登報道歉部分，台北地方法院認為，劉男在2019年將影片上傳於網站後至2021年12月1日的觀看次數僅165次等情，影片之閱覽人數非鉅，如將道歉啟事登載於報紙，恐將另引起社會對兩造相關事件的關注，反將讓更多人知悉，實非回復吳維雅名譽的適當方法。

北院認為，本件訟爭事件已循司法途徑解決，並經法院判決書在判決後公布在網路上，一般大眾可經由閱覽法院公開判決結果而知悉事實經過，已足以本件判決內容之公開達回復吳維雅名譽侵害的效果，沒有必要在報紙刊登道歉啟事予以澄清，此部分不准許。