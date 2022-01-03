高雄市一名黃姓男子去年12月底酒駕，在路口直接衝撞正在過馬路的林姓男子一家四口，導致林男妻子當場死亡、1名女兒重傷。對此，前高雄副市長李四川今表示，這場悲劇讓人哀慟，回想起自己以前在高雄市府時，為取締交通違規，還動用第二預備金支付郵費，但他認為唯有加強取締重罰，才能導正人民不遵守交通規則的習慣。

對於高雄發生酒駕撞人悲劇，李四川今（3日）在臉書發文表示，讓人哀慟，對於高雄的交通，大家都聽過這個笑話，交通警察抓到闖紅燈的機車騎士，以下是他們的對話：「警察：你沒看到紅燈嗎？騎士：有；警察：有，還闖；騎士：我沒看到你」。

李四川回憶，自己108年在高雄時，為了改變人民不守交通規則的習慣，要求警察局加強提高見警率，嚴格取締交通違規，記得當時罰單爆量，警察局編的郵費不足，還動用第二預備金支付郵費，警察局同仁還提醒他，開了那麼多罰單，議員一定會來找他。李認為，「不以規矩，不成方圓」，習慣是養成的，要養成好禮有紀律的城市文化先要有約束，唯有加強取締重罰，才能導正人民不遵守交通規則的習慣。

像是台灣垃圾不落地及捷運車上不能吃東西，李四川稱，都是由嚴格管制，才養成守規矩的習慣，這兩項連外國人都讚譽有加，新的一年開始，如何杜絕酒駕，創造一個有紀律、守規矩的城市，那就看執政者如何作為了。

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