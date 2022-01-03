美國縮短確診者的隔離天數從10天減至5天引起強烈反彈，白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）透露，CDC考慮額外要求無症狀患者加做病毒檢測。

Omicron讓美國確診人數暴衝，美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前將確診者的隔離天數從10天縮減至5天，引起美國社會強烈反彈，白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）昨（2）日透露，CDC考慮額外要求無症狀患者加做病毒檢測，且檢測結果須為陰性。

綜合美聯社、美媒CNBC報導，CDC 12月27日頒布新指南，如果確診者不再出現症狀或發燒，隔離期能從10天縮減至5天，隔離期滿時不須再進行病毒檢測，解隔離後，這些人活動時須再加戴口罩5天。

這起政策引起美國社會強烈反彈，尤其Omicron風暴席捲美國，上周美國單日新增確診人數4度破紀錄，令部份人士批評CDC的政策是置經濟利益於科學之上。

美國流行病學家丁亮（Eric Liang Feigl-Ding）甚至在推特分享我國指揮中心宣布不跟進美國縮短Omicron患者隔離期的報導，打臉CDC。

📍REJECTING THE CDC ISOLATION RULE—Taiwan🇹🇼’s Central Epidemic Command announced it will not follow @CDCgov guidance on shortened 5-day isolation because #Omicron cases have been found to be infectious *up to 12 days* after positive. @CDCDirector is wrong.https://t.co/xqvZNLMSaq pic.twitter.com/azcKOHDQOE — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 1, 2022

白宮首席防疫專家佛奇昨日接受美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）專訪時坦言，CDC非常清楚這些反彈聲浪，也知道外界質疑CDC為何不要求確診者在隔離期間額外進行病毒檢測，他說CDC現在正在考慮改變政策，「檢測可能會是其中之一」，他透露CDC本周將會釋出更多訊息。

佛奇後續接受CNN週日節目「美國國情」（State of the Union）專訪時也表態，「我自己認為這是合理的作法。」

佛奇指出，原本隔離期訂為10天，不過病毒在後面5天的傳染力較低，因此CDC判斷縮短隔離期、讓民眾出關的風險較低。

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）上周表示，CDC沒有建議民眾進行病毒檢測，是因為不確定抗原快篩是否是判定感染者傳播力的良好指標。