花椰菜富含維生素A、維生素C和礦物質，營養價值高，深受許多人喜愛，但花椰菜底部的粗梗卻常在料理時被切除丢棄，一名媽媽表示，其實梗的營養不輸花椰菜本身，可以用涼拌的方式料理，引發網友共鳴，也有網友說，花椰菜的梗也可以用來燉湯，或是炒肉絲也不錯。

一名媽媽在臉書社團《家常菜》發文表示，不少人習慣將花椰菜的梗丟棄，這樣做其實很浪費，建議可以花椰菜的梗削皮後，切成容易入口的大小，不必汆燙，只要加入鹽靜置半小時後，再把鹽水倒掉用冷開水沖洗乾淨，最後放入蒜末、薑末、糖攪拌均勻即可。

原PO分享涼拌綠花椰菜心的做法，不僅快速又好吃。（圖／翻攝臉書社團家常菜）

不少網友看了十分心動，紛紛留言表示，「我竟然不知道花椰菜梗可以這樣吃，我都丟掉」、「花椰菜的梗養份最多也最乾淨，沒有蟲蟲危機的顧慮，是全家的最愛」、「營養都在這裡」、「小時候的下飯菜」、「這個我也超愛，比花椰菜本體還愛」。

也有老饕留言分享不同的料理方式，「燉湯很鮮呦」、「愛吃，可以拿來煮貢丸湯」、「煮排骨湯也不錯」、「清炒、涼拌、煮湯都好吃」、「炒肉絲也好吃」、「留下來跟花椰菜一起炒也好吃」。