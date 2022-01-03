線上學習平台Hahow好學校3日宣布1000萬美元的B輪募資。此募資輪由宏誠創投領投，既有投資者包含心元資本、益鼎創投、群益創投，新加入的投資者除宏誠創投領投外，亦有台達資本、國發基金，以及個人投資者－台灣大哥大總經理暨AppWorks董事長暨合夥人林之晨。Hahow好學校共同創辦人江前緯表示，此輪募資金額突破千萬美金（約新台幣3億元），將主要用於整合多媒介與學習應用場景，加速一站式數位學習服務，瞄準台灣智慧學習產業高達四百億的成長趨勢，成為教育界的Netflix。

疫情加速教育科技產業大勢崛起，去年全球科技教育創投金額飆破161億美元並進入高成長階段，成為國際矚目重點產業之一，甚至全球最大出版業者也積極轉型跨足線上學習市場。

Hahow目前除了一般大眾熟悉的B2C線上課程外，近兩年開啟B2B事業版圖（Hahow for Business），積極擴展線上教育市場，創立六年來年營收增逾300倍、突破3.7億再創新高，強勁的成長動能和市場發展潛力，吸引投資人紛紛加入。

Hahow表示，本輪資金挹注後，將積極拓寬線上學習運用場景，透過學習數據和技術強化三大動能，包括更便利的學習工具管道、深度學習認證以及一站式聚集內容創作者。

近兩年受全球市場及疫情影響，人才發展環境與職場結構改變，面向企業端市場的Hahow for Business，不僅上課人數、時數都呈現季成長翻倍，也成功打入鴻海集團雲運算產品事業群、國泰金控、佳世達科技、志強國際等百間知名企業的內訓領域。

江前緯觀察，目前台灣企業培訓平台尚未有針對Cohort-based Learning及虛實整合的培訓流程提供服務，而強化數據連動人才發展策略是企業當務之急，Hahow for Business提供易用性更高的技術與數據服務，不僅能讓企業自主上傳內部訓練內容，利於新人及主管培訓；升級課程指派功能、學員成就系統及目標設定的遊戲化體驗，更能加速同儕群體學習的雙向成效，藉由混成式新型態學習，喚醒學習動能、升級企業潛能。