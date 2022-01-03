本田首款國產油電車Fit e:HEV接單破表 09:402022/01/03 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣本田汽車甫於12月底發表的首款國產油電車Fit e:HEV，以電驅雙動能系統創造每公升39.57公里的高節能市區油耗，及富有駕馭樂趣的動力特性，加上深具魅力的售價79.9萬元，發表首周末已新增訂購超過500位顧客，大幅超過預期，部分經銷商1月配額已提前售罄。由於供不應求，台灣本田建議農曆年前有購車需求的顧客，盡早訂購。 跨年訂單爆滿 foodpanda大當機 跨年優惠多訂單流量爆增 foodpanda系統大當機 #系統 #國產油電車 #Fit #HEV #台灣本田 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》車用產品就位 德微2023年佔比上看1成 13:572022/01/02 財經 康普艾 助能源用戶節電 讓全系統用電最佳化 04:102022/01/03 產業．科技 2022年汽車智慧化 智慧座艙將成主戰場 07:002022/01/01 財經 1922退場 北市預約平台1月3日重啟 隔周施打 04:102021/12/31 地方新聞 《科技》阿里巴巴國際站：數位轉型風吹進生活型態 消費電子規模增速 11:252022/01/01 財經 天然氣狂飆 4月恐臨電價風暴 04:102022/01/02 財經焦點 貝克歐 推空壓乾燥技術 降低能源成本支出 04:102022/01/03 產業．科技 藍色經濟基金挺海洋永續 企業回歸規劃水資源安全 18:002022/01/02 財經 中華電信2022跨年夜行動上網數據量創新高 13:542022/01/01 財經 收假今湧北返車潮 國5從早塞到晚 04:102022/01/02 生活新聞 陸警惕金融風險 人行發表「宏觀審慎政策指引」 21:232021/12/31 財經 財經熱門新聞 PTT航海王1年暴賺45億！超驚人對帳單曝光：網全跪了 - 財經 600元買台積電蹲到腳麻要砍？1超狂大驚喜 就快開胡了 - 財經 超商店員鹹魚翻身！買這2檔飆股狂賺千萬 網讚：太神了 - 財經 狂賺330億 台塑越鋼去年寫驚奇 - 財經要聞 - 工商時報 中芯5奈米沒了？台積電大老神分析：打臉一堆人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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