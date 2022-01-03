台灣本田汽車甫於12月底發表的首款國產油電車Fit e:HEV，以電驅雙動能系統創造每公升39.57公里的高節能市區油耗，及富有駕馭樂趣的動力特性，加上深具魅力的售價79.9萬元，發表首周末已新增訂購超過500位顧客，大幅超過預期，部分經銷商1月配額已提前售罄。由於供不應求，台灣本田建議農曆年前有購車需求的顧客，盡早訂購。