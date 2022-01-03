中華汽車（2204）有鑑於偏鄉運輸資源不足，長期面臨公車班次、路線缺乏彈性，及公車體積太大無法進村等問題，透過「幸福守護計畫」協助交通部推動「噗噗共乘」專案，以預約搭乘方式，彈性提供當地居民接駁服務，將「幸福守護11號車」化身為「幸福巴士2.0」，協助台東縣延平鄉（跨域卑南），提供鸞山村、桃源村、利吉村等原鄉居民交通運輸共乘服務。

中華車表示，自2016年起啟動「幸福守護計畫」，陸續捐贈11輛車至全台各地，提供偏鄉兒童接駁服務。11輛車中，以交通資源最缺乏的台東縣最多，包含橫跨台東市（2號車）、大武鄉（6號車）、卑南鄉（7號車）及延平鄉（8號車及11號車）。其中捐贈給延平鄉的兩輛車，一輛為「紅葉國小少棒隊」協助孩子比賽接駁及課後返家，一輛則將投入「幸福巴士2.0」接駁服務。

中華車表示，未來將持續以企業的力量結合交通部「噗噗共乘」計畫，為更多偏鄉補足交通資源的不足，讓愛持續運轉。