一名20歲的蔡姓男子，在網路上結交某16歲高中少女後成為網友，109年6月，蔡男前往學校接少女下課，立刻載她到某飯店內休息，但一進房後，蔡男竟立刻將少女推到床上，強脫衣褲後性侵。法院審理後認為，蔡男年紀剛滿20歲，年輕識淺，血氣方剛未能有效克制自己情慾，事後坦承惡行且與積極與少女和解，並非惡性重大之徒，因此判刑2年，宣告緩刑3年，仍可上訴。

根據盼判決書記載，蔡男與為16歲少女在網路上結識後成為網友，蔡男於民國109年6月8日晚間，騎乘機車前往少女就讀學校接她下課後，載她前往某飯店休息入住，一進房就先將少女推至床上架住其雙手，強行將少女下半身衣物脫掉後性侵，事後又進行指侵，並逼女方替他口交。

少女事後到校上課後神情有異，經學校導師發覺她有異狀，詢問後認涉及性侵害犯罪事件而透過學校通報，警方事後將蔡男傳喚到案，並函送法辦。

基隆地方法院審理後，認為蔡男因一時性慾衝動，未尊重少女之意願，致觸犯刑罰重典，衡諸蔡男壓抑少女之性自主決定權，雖屬不法，但考量犯罪手段尚非殘暴，案發後都能坦承犯行，悔悟不已，積極尋求告訴人諒解，並於本院審理時與告訴人達成調解並已全數給付完畢，法官斟酌被告本案犯行相較其他性侵害案件之情狀，非惡性重大之徒。

法官審酌，審酌蔡男為一己私慾之滿足，罔顧少女身心健康及心靈感受，壓制女性自主決定意願，而對少女強制性交得逞，嚴重妨害甲女身心、人格之健全發展。

法官認為，蔡男犯行時，年紀剛滿20歲，年輕識淺，血氣方剛未能有效克制自己情慾，非惡性重大之徒，審理時已坦承犯行，未耗費過多司法資源，並積極尋求告訴人諒解，與告訴人達成調解且賠償完畢，可認為犯後態度尚佳，且女方表示願意給被告一個機會，同意給予被告緩刑，因此判刑2年。宣告緩刑3年。全案可上訴。