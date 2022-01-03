「我們和信邦(3023)策略聯盟，為公司帶來質變，我們目標是成為市值百億元的公司」正淩(8147)總經理陳言成表示。

空有一身好功夫卻如身處深山無人問有多苦，正淩董事長徐季麟及陳言成最能體會！35年前立志成為「全球最大連接器代工廠」的正淩因製造代工成本公開透明，且堅持「一項產品一個客戶」策略，獲得客戶高度信賴，成為全球知名連接器廠如：安費諾(Amphenol)、Molex、Tyco(TE)最重要的代工夥伴，而客戶的信任，讓正淩從組裝開始，逐步建立射出、沖壓、成型、電鍍等連接器全製程產線，長期為客戶代工通訊、工業及醫療等少量多樣具技術門檻的高頻高速連接器產品，正淩累積深厚產品設計、模具開發技術能力；然而，擁有一流的產品技術及身為全球知名連接器廠最重要代工廠光環對欲擺脫僅有15%毛利率代工廠、轉型拓展自有品牌產品的正淩卻沒有太多幫助，在強調安全及可靠度的工控、醫療等產品領域，常常因公司規模較小且知名度不足，致使一流的好產品淪為孤芳自賞、叫好不叫座，亦讓正淩轉型之路走得顛簸。

為落實轉型計畫，正淩於2017年組織再造，將產品聚焦MATICs(醫療、航太、運輸、工業及通訊)五大市場，開發著重高速、抗震、強固、抗衝擊及防水需求連接器，公司亦自2018年開始與信邦鎖定工業及通訊產品合作，並於同年透過私募與信邦策略聯盟，為公司產品開發及業務拓展帶來質變及助力，帶動正淩營運重回成長軌道，2021年前3季稅後盈餘為3577萬元，年增84.29%，每股盈餘為1.17元，累計前11月合併營收為9.13億元，年增34%；產品轉型成果及策略聯盟效益逐漸顯現的正淩未來營運有何亮點？

以下是陳言成的專訪。

問：可否談談正淩近幾年轉型做了哪些調整？何以鎖定MATIC為公司產品主軸？

答：正淩近幾年的轉型包括心態轉變、人員調整及產品組成的改變；轉型前的正淩雖然有自有產品，但心態上還是停留在代工思維，轉型之後，最大的改變在於奠立客戶思維，用正面態度為客戶帶來良好體驗，並建立長期的客戶信賴。鎖定MATIC等五大領域為公司市場發展主軸，還是基於公司長期耕耘的專長出發，事實上，正淩早已在這幾個領域默默耕耘了多年；例如：在通訊領域中，正淩早在4G時代就已經以光通訊連接器在行業內打響名號，醫療連接器領域，更是極少數能夠在20多年前就打入國際醫療大廠的台灣品牌。

我們在2021年正式喊出MATIC這口號，就是要讓外界明確看到正淩有著非常一貫且明確的市場定位，以及在這幾個領域所累積的實績，讓正淩在5G、無人駕駛、工業4.0及先進醫療等領域成績能夠被更多人看見。(3-1)