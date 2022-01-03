問：長期以來，MATIC領域多由國際大廠獨霸，正淩(8147)搶進相關領域有哪些技術優勢？

答：MATIC領域近年來隨著科技進步有非常大的改變，市場因為新技術而重新洗牌的時候，國際大廠與正淩反而拉回到相同的起跑點；而正淩快速反應以及多年客製化開發的能力反而成為超越這些大廠的關鍵優勢。

以最保守的醫療領域為例，受到COVID-19全球肆虐的影響，對於交叉感染的風險格外開始重視，內視鏡這種過去反覆消毒使用的產品，也開始採取一人一套拋棄式的思維，而正淩具有的高速訊號傳輸技術結合機構設計能力以及生物兼容性材料的掌握，在此刻就發揮出跨領域的綜效，目前已經為全球第一大的拋棄式內視鏡大廠開發出新一代的連接器介面與線束組。能夠跳脫傳統思維，結合跨領域能力，並且快速反應，這就是近期正淩在MATIC超越國際大廠拿下客戶的技術優勢所在。

問：公司在MATIC有哪些開發產品與客戶成果？

答：近幾年，我們通訊產品廣度與市場拓展都有不錯的成果，其中產品已經從連接器延伸到通訊機箱及相關組件，僅僅上半年就出貨超過3000座機箱，終端應用涵蓋高速資料中心到5G前傳、中傳及骨幹網路，市場則新拓展至俄羅斯，義大利及印度，標案型態營收占比已降低非常低。

值得一提的是，AI及元宇宙等新興應用重塑運算和資料中心架構，由於Mellanox(邁倫科技)是市場上Infiniband高速網路技術的領導者，全球超過一半以上的超級電腦與資料中心都採用Mellanox的網路介面卡與晶片，2020年4月底，Nvidia完成收購Mellanox，藉由收購Mellanox，搭配Nvidia的GPU與AI晶片，讓Nvidia擁有從AI運算到連網端到端的技術、從處理器到軟體完整產品，以及可大規模擴展下一代資料庫中心能力，對Nvidia佈局AI、雲端/邊緣運算及元宇宙等領域是如虎添翼。

由於Mellanox長期以來是正淩重要客戶之一，Mellanox的400G光通訊I/O介面搭配散熱器最新架構已採用正淩的OSFP解決方案並用於最新高速資料中心，隨著Mellanox配合Nvidia積極搶攻AI、元宇宙等各項新興應用，為正淩未來營運增添新動能。在醫療方面，公司結合高速訊號傳輸技術與醫療連接器兩項產品，近期在歐美新一代拋棄式內視鏡與高解析度內視鏡上取得重要的成果，產品應用在心臟瓣膜手術與血管3D成像技術等高階微創醫療設備上，並成功打入日本與中國兩家頂尖醫療品牌的供應鏈。

在工業(Industry)及車用部分，正淩已經成為台灣首家推出SPE這個泛用於工業與運輸領域傳輸架構的連接器廠商，實際已經被客戶認證的品牌更是在世界上屈指可數可數，包括博通，BMW，現代汽車等全球大廠都已經確定推動車用乙太網路，正淩在自駕車準系統上已有少量出貨，亦有中國兩大品牌新能源車的電控系統與BMS導入，未來無論是車用雷達，光達，或是無人駕駛都將會是正淩鎖定的客戶群。(3-2)