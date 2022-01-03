問：可否談談公司與信邦(3023)策略聯盟效益，以及兩家公司在產品及市場佈局策略？

答：正淩(8147)與信邦的策略聯盟，對正淩帶來了很多質變，我們觀察到，信邦對每一個產業客戶的經營，都是採取專注且傾全力提供最好的產品及服務，讓客戶每個新產品都優先下單給信邦，客戶更主動替信邦介紹客戶，讓信邦業務能夠穩健地擴大，我們也開始學習信邦深耕客戶的策略，現在不只原有客戶給予的產品品項愈來愈多，客戶亦會介紹新客戶，形成良性循環。

在產品合作策略上，正淩從擅長的連接器出發，配合信邦優異的線束與系統組裝能力，客戶不僅可以擺脫過往連接器受到國際大廠的箝制，更能透過一站式服務，取得更有價格、交期競爭力的方案，以及降低客製化開發的風險。

由於正淩強項在於產品開發，而信邦有非常強的海外市場拓展能力，兩家公司又同時專注於消費型電子產品之外的市場，信邦的MAGIC+ 與正淩的MATICs有著高度的重疊，兩家公司也同樣著重於高附加價值的客製化服務，雙方有非常好的互補；從2019年開始迄今，共同投入的合作案將近有上百件，有一些已經陸續看到成果展現。

市場佈局上，兩家公司專注於歐美的新領域，鎖定包括無人物流，智慧倉儲，自動駕駛，電動載具等，這些新應用國際產業巨頭佈局甚深，很快將會帶領全球產業變革，而正淩與信邦已經確保自己在其中佔有不可或缺的一塊。目前正淩搭配信邦，無人倉儲管理、無人機及車用SPE連接器已打入美國電商大廠，其中車用SPE(單對乙太網路)連接器於2021年第3季開始出貨全球最大LiDAR(光達)廠，供應美系大廠倉儲及道路無人車使用，由於SPE連接器除LiDAR外，亦為車用乙太網路主流架構，BMW及現代等車廠均已開始採用，正淩積極送樣其他客戶，搶食LiDAR及高階ADAS龐大商機。除車用產品外，正淩與信邦工業產品也有不少合作案，2021年搭配信邦產品營收約將近10%營收，預估2022年有機會倍數成長。

問：2022年及未來公司營運目標？

答：通訊(Communication)及醫療(Medical)一直是公司著墨最深、也是最主要的成長動能，明年也不例外，搭配佈局成果逐漸顯現的工業(I)產品，推升營運成長三隻腳已經成型。

若依產業別來看，光通訊產品2021年成長幅度最大，約30%到40%，2022年可望持續成長，其中Mellanox約佔公司營收10%，預估2022年Mellanox營收可望年增兩位數以上，占比亦將持續提升；至於5G通訊準系統訂單量還不錯，一年有5000台到1萬台，但因5G通訊耗能及欠缺殺手級應用，不容易放量；目前公司100G產品出貨量已超過10G，隨著100G及400G出貨放量，可望帶動ASP及毛利率攀升。

在醫療方面，公司著重高頻高解析產品，近期公司順利拿下歐洲內視鏡大廠醫療腸胃鏡高解析、高頻連接器，由於醫療產品不太受景氣影響，預估明年營收可增加2到3倍。

在工業部分，我們工業產品主要與信邦合作，2021年信邦相關業務營收約將近10%營收，預估2022年有機會倍數成長。

至於車用方面，Level4 自動駕駛準系統已獲得以色列自駕系統領導品牌與中國電動車第一品牌共同採用，2021年底前將出貨20套，2022年有機會正式批量出貨；歐洲共享電動滑板車則獲客戶下單幾萬套; 無人車所有控制系統LiDAR控制線連接器每套達20多顆，美國電商大廠已完成原型機，2022年可望量產出貨。

2021年通訊、工業與醫療三大領域連接器佔正淩營收比重分別為45%、29%及 19%；從目前訂單來看，2022年上半年業績會比2021年同期好，全年業績可望比2021年好。

我們希望正淩是一家以人為本的公司，注重客戶、員工、夥伴、社會的體驗感受，公司每年的營收增長30%，市值目標百億元。(3-3)