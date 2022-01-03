新竹縣80歲陳姓老婦，左上腹痛以為是胃痛或大腸發炎，到中醫大新竹附設醫院急診，一般外科醫師古君平從電腦斷層診斷陳婦是罹患急性膽囊炎，更發現她是「鏡面人」，內臟等器官跟一般人不一樣是左右顛倒。

古君平說，「鏡面人」左右顛倒的內臟是外科手術挑戰，他還是首次遇到，一般膽囊手術需約半小時完成，陳婦則透過腹腔鏡微創手術切除膽囊，花了1個半小時才完成，術後2天就順利出院。

古君平表示，「鏡面人」包括腹腔、胸腔內器官位置與一般人剛好相反，例如一般人心臟脾臟在左邊，肝臟位於右邊，鏡面人心臟脾臟則在右邊，肝臟在左邊，好像正常人的鏡中影像，故稱「鏡面人」。

古君平並說，「鏡面人」是一種罕見的遺傳病，發生率大約是萬分之一，不過內臟功能跟一般沒什麼差別，如沒有生病沒做檢查，一般人不會知道自己的內臟跟別人的位置不一樣，這次陳婦是因急性腹痛做電腦斷層，才發現內臟跟一般人相反。

陳婦罹患膽囊炎，做膽囊切除手術後，肝臟還是會正常分泌製造膽汁，對她的生活並不會有太大影響。大部分的人可能在術後1個月左右會有容易拉肚子的情形，不過等肝臟適應這種情況，就可以恢復正常生活。

古君平指出，膽囊結石或膽囊炎是一個膽囊結石的情況，膽囊結石如果塞住，膽汁分泌不出來就會腹痛，臨床上女性、肥胖、40歲及多產婦是4個好發族群，建議少油膩少油炸，三餐盡量正常讓膽汁、膽囊順利工作，比較不會有膽汁淤積或膽結石的風險。