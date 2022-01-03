美國COVID-19變異株Omicron擴散之際，高盛集團（Goldman Sachs）跟進業界幾個競爭對手在變更返回辦公室的作法，鼓勵他們在美合資格的員工在家遠距工作直到1月18日。

路透社和「紐約郵報」報導，公司發言人表示，高盛辦公室將繼續開放，但鼓勵員工不進辦公室上班，如果員工仍要進辦公室，公司會執行先前宣布的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）安全規範，包括：必須接種疫苗、凡符合2月1日起施打追加劑資格的人必須接種、1月10日起實施雙週篩檢，以及強制戴口罩。

高盛是最大力推動職員返回辦公室上班的華爾街銀行之一，也是在Omicron病例激增時期，最後一個試著讓大多數員工繼續進辦公室的公司。

摩根大通（JPMorgan Chase & Co）同樣力推員工在辦公室上班，但上週告訴員工，1月前兩週可以在家遠距辦公。但摩根大通在對員工備忘錄中指出，期望所有職員在2月1日前重返辦公室。

花旗集團（Citigroup）一名發言人上月底證實，花旗同樣要求員工於2022年前幾週在家工作。