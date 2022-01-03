連假後上班第一天，喝杯咖啡是振奮精神的最佳選擇。不過眾所皆知，咖啡因過量不但可能上癮，對身體也有負面影響。一天到底最多能喝多少咖啡呢？營養師高敏敏指出，正常的話，每天最好不要攝取超過300－400毫克（mg）的咖啡因，尤其若是身體出現異常症狀，就要當心咖啡因已經帶來負面效果。

一天最多可以喝幾杯咖啡？營養師高敏敏點出攝取過量的警訊！（影音來源／中時新聞網）

●不喝就頭痛 有噁心想吐感 都是警訊

高敏敏營養師指出，咖啡因可以刺激中樞神經，抑制讓人想睡的腺苷受體結合，因此適量飲用對於提神醒腦、讓心情愉悅有正面效果。但如果會有「不喝就覺得奇怪，全身都不太對勁」的感覺，或是有些人伴隨頭痛、更疲倦、噁心想吐，就代表咖啡因攝取量要有所限制了。

至於到底多少咖啡因的量會造成危害？高敏敏營養師指出，先決條件還是要依個人對咖啡因的耐受及代謝程度而定。一般來說，每日咖啡因攝取量應少於300至400毫克，大約等於1杯大杯美式咖啡或是2杯大拿鐵。若一天喝超過這份量，並且又吃下其他含有咖啡因的飲食，如茶、能量飲料、巧克力等，咖啡因攝取量就很容易超標。

●咖啡因易致血管收縮 這些人更要注意攝取量

咖啡對一般健康成人來說是個好的飲品，但過量或是額外加入糖、奶精等添加物，反而提升健康隱憂。高敏敏營養師也特別提醒，咖啡因是中樞神經的興奮劑，會導致血管收縮，增加心血管疾病風險；也會刺激胃酸分泌、利尿，因此下列族群務必注意攝取量：

.心律不整、心血管疾病患者；

.腸胃疾病、胃食道逆流者；

.長期失眠、睡眠障礙者；

.孕婦或孩童；

.骨質疏鬆者。

高敏敏營養師提到，曾有患者已經喝到胃潰瘍、心悸手抖來就醫，竟然手裡還端著黑咖啡進診間。咖啡因攝取量真的要靠自律調控，否則提神不成更傷身，得不償失。