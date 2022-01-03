由林心如、楊謹華、楊祐寧、鳳小岳、張軒睿、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、郭雪芙等主演的台劇《華燈初上》，第二季已於去年12月30日上線Netflix，許多觀眾看完後，都在猜殺人兇手是誰，由於最後一幕線索有點明顯，劉品言飾演的花子成為熱門人選，昨（2日）她分享一張花絮照，被一堆入戲網友指認：「感覺就是你！」

《華燈初上》第一季的謎團為「誰是被害者？」，第二季則是要追「兇手是誰？」，在最後一集留下關鍵伏筆，讓劇迷超燒腦，期盼第三季揭曉答案。在這之前，劉品言2日在臉書PO一張第二季幕後照，可以看到她、林心如、江宜蓉、胡瑋杰、謝欣穎和謝瓊煖各個舉著杯子，在拍攝現場和樂融融地合照，劉品言也寫道：「新年快樂～cheers，第二部追完了嗎？這張是去年的這個時候，正好是拍攝Rose媽媽家吃火鍋的我們，其他的…我就不多說了，還沒追完的快追起來吧。」

由於第二季的結尾揭露很關鍵的一幕，有殺人未遂前科的花子（劉品言 飾）瞬間登上兇手的前三名人選，網友紛紛湧入留言：「看妳剁叉燒肉很狠勁，感覺兇手是妳」、「本來以為是愛子，現在矛頭都指向妳囉！」、「你到底是不是故意的？」、「為什麼我看完懷疑是花子…」、「就是你…別裝了…」、「糟糕，妳的嫌疑很大」，連女星何如芸都留言追問：「兇手到底是誰？」引起熱議。