美麗豹紋極具神祕野性魅力，可說是時尚界萬年經典時髦元素，引發各大品牌每季服裝、皮件、帽子、鞋類或墨鏡，幾乎都可見豹紋蹤影！CSD中衛3日表示，近來當紅的時尚配件-「口罩」，怎能錯過經典豹紋，因此，公司推出「豹吻」親子口罩，色彩飽和，漸層變化的花豹紋口罩仿真登場，擬真程度極高，保證讓人忍不住驚呼，哇！真的是美「豹」了！

向來擅長設計彩色口罩的CSD中衛表示，「花豹」大小不一的圓形黑色斑紋，點綴在黃褐色皮毛上，顯得十足優雅迷人。

CSD中衛行銷部經理周令怡指出，「豹吻」口罩運用高質感仿絲絨水針布，不僅顏色飽和，且撫摸起來有軟毛質感，讓花豹紋更加逼真！其實CSD中衛幾年前，就開始推出布料織紋口罩，像是灰格紋、紫格紋、牛仔及深丹寧，今年加入時尚豹紋毛料質感，仿真程度極高，實在是令人興奮的一大突破。

豹吻口罩的上下邊條，搭配中衛經典色系「夜幕灰」，整體配色柔和高雅，同時搭載最新的CSD中衛專利雙色編織柔軟耳帶，這種獨家編織法製作出的黃、灰混色耳帶，十分蓬鬆柔軟，就算戴一整天，依然能保持舒適。