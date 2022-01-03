線上學習平台Hahow好學校今（3）日宣布完成1000萬美元B輪募資。此募資輪由宏誠創投領投，既有投資者包含心元資本、益鼎創投、群益創投，新加入投資者除宏誠創投領投外，也有台達資本、國發基金，個人投資者－台灣大哥大總經理暨AppWorks董事長暨合夥人林之晨。

Hahow好學校共同創辦人江前緯表示，此輪募資金額突破千萬美金（約台幣3億元），主要用於整合多媒介與學習應用場景，加速一站式數位學習服務，瞄準台灣智慧學習產業高達400億元商機。

Hahow除B2C線上課程，近兩年開啟B2B事業版圖（Hahow for Business），擴展線上教育市場，創立六年來年營收暴增逾300倍、突破3.7億元，再創新高，強勁的成長動能和市場發展潛力，獲得宏誠創投、台達資本、國發基金等投資紛紛加入，為數位思維與企業轉型提前佈局。

宏誠創投總經理彭志強表示，近兩年數位學習需求更甚以往，企業市場對數位轉型和人才需求更強烈，Hahow在商業表現和數位化技術都屬領先地位，期讓商用客戶在企業教育訓練的數位轉型導入更有效率。

本次資金挹注後，Hahow將積極拓寬線上學習運用場景，透過學習數據和技術強化三大動能：1.更便利的學習工具管道：除預錄型線上課程外，直播輕量課程、圖文聲音等乾貨學習更完整滿足使用者學習場景；2.深度學習驗證：有別於通識課單堂學習，透過垂直領域地圖式課程、助教輔導、社群參與及測驗認證等機制，深化特定領域專業技能培育；3.一站式聚集內容創作者：提供更低門檻便利的後台、從2C到2B流量變現的入口服務，讓創作者更容易進入市場帶動變現可能性。

近兩年受到全球市場及疫情影響，人才發展環境與職場結構改變，面向企業端市場的Hahow for Business，不僅上課人數、時數都呈現季成長翻倍，也成功打入鴻海集團雲運算產品事業群、國泰金控、佳世達科技、志強國際等百間知名企業的內訓領域。

除一般消費者，豐厚知識技能的內容供應者也是Hahow服務對象，包含專業講師、領域達人、內容創作者及出版業者等，於 Hahow開課後最高可獲得9成收入，目前累積600位內容創作者與講師中，超過22%的比例在Hahow賺取突破100萬元收入，長尾效應和創作者經濟爆發力十足。這次多方投資陣容挹注後，擴大創作者運用範圍，線上預錄課程、工作坊、演講、互動解惑、娛樂輕型態分享等，從硬到軟的技能累積更全面；疫情後線上學習與市場經濟連動性高，知識技能提供者如何創造更有效的變現模式，將更仰賴多元管道和低門檻工具。